Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,23%, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 3.225 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,18%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(+0,02%).(+2,28%),(+1,36%) e(+0,79%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,52%),(-0,84%) e(-0,67%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,12%),(+1,78%),(+1,45%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,85%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,51%.Tra i(+15,94%),(+7,69%),(+3,41%) e(+3,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,52%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,34%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,40%.