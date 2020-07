A.S. Roma scatta all'attacco in Borsa: Friedkin alza la posta

A.S. Roma

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,07% in Borsa, dopo esser arirvata a guadagnare il 6% sulle prime battute. Il titolo è gaòvanizzato dalla notizia di un'offerta migliorativa del miliardario texano Dan Friedkin, che avrebbe offerto a James Pallotta 490 milioni subito ed 85 milioni per la ricapitalizzazione e la copertura delle perdite.Un'offerta difficile da rifiutare, ma i due americani si sono dati tempo una decina di giorni per rivedersi e prendere una decisione definitiva. Friedkin ha chiarito che la sua offerta vincolante è valida sino al 31 luglio e dunque una decisione sul futuro del club giallo-rosso potrebbe giungere in tempo per la fine del campionato. Problema collegato resta quello del lo stadio di Tor di Valle.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,02%, rispetto a +2,55% dell').Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,5203 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,4943. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,5463.