Andamento positivo per il comparto beni industriali a Milano (+1,06%)

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 28.342,7, e si è poi portato a quota 28.565,7, in aumento dell'1,06% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 829, dopo aver avviato la seduta a 823.Tra le azioni italiane adel comparto beni industriali, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,33%.Decolla, con un importante progresso del 2,04%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,87%.In luce, con un ampio progresso dell'1,75%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,59%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,15% sui valori precedenti.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,07%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,79%.