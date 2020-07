Coronavirus, Ghebreyesus (OMS): pandemia da sconfiggere ora, anche senza vaccino

(Teleborsa) - Per fermare la pandemia danon sarà necessario attendere il. È quanto sostenuto da, Direttore dell'OMS, nel corso del briefing a Ginevra."Possiamo fermare il. Non dobbiamo aspettare il vaccino, dobbiamo fermare la pandemia ora – ha dichiarato Ghebreyesus –Dobbiamo supportare e accelerare con il vaccino, ma dobbiamo anche salvare vite ora utilizzando gliche".Per il Direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità un ruolo decisivo è infatti svolto daldidei casi, "essenziale per trovare e isolare i contagiati e mettere in quarantena i loro contatti" e per prevenire i "locali".Le "misure dipossono aiutare a ridurre la trasmissione, ma non possono fermarla", ha infine aggiunto il Direttore Ghebreyesus.