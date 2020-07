Corte dei conti, protocollo con Consiglio commercialisti per formazione

(Teleborsa) - Ladeie il Consiglio nazionale dei dottorie degli esperti contabili hanno sottoscritto unvolto a "porre in essere azioni mirate alla migliore utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso ladei soggetti che operano neied economici nell’ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della gestione".A firmare l’accordo sono stati il Presidente dell’Istitutoe il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabiliSecondo quanto previsto dal protocollo, numerosi sono gli ambiti di comune interesse, come il controllo sugli enti pubblici e sugli enti territoriali e locali, lae il controllo sull’uso dei fondi europei.L’accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio nazionale dei commercialisti.