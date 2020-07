Il settore servizi per la finanza a Piazza Affari marcia in positivo (+1,49%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Andamento tonico per il, grazie alla scia positiva disegnata dalIlha aperto a 84.669,6, con un incremento di 1.253,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 509, dopo aver avviato la seduta a 500.Tra le azioni del, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di, che in chiusura evidenzia un moderato -0,17%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,86%.Tra ledi Piazza Affari, performance infelice per, che chiude la giornata del 17 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 17 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 6,02% sui valori precedenti.