L'indice dei titoli bancari in Italia in rialzo (+1,05%), seduta effervescente per UBI Banca

Banca Finnat

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 7.302,9 con una performance positiva dell'1,05%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 66, dopo aver avviato la seduta a 66.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,39%.In primo piano, che mostra un forte aumento dell'8,33%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,71%.Tra leitaliane, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,41%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,01%.Tra ledi Milano, bene, con un rialzo dell'1,79%.