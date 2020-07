Mercati europei nel complesso positivi. Milano resta prudente

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

UBI Banca

Banco BPM

Atlantia

Poste Italiane

Pirelli

Interpump

Terna

Banca MPS

Juventus

Tinexta

Aeroporto di Bologna

Ascopiave

Falck Renewables

Saras

Carel Industries

(Teleborsa) -, mentrescambiando vicino ai valori della vigilia. Occhi puntati sugli sviluppi delL'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,14%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%, giornata incerta per, che segna un calo dello 0,28%, stabile, che riporta un moderato +0,15%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.441 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+12,55%), dopo l'offerta migliorativa di Intesa Sanpaolo.Acquisti anche su(+6,83%),(+4,04%) e(+3,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,31%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,72%.Tentenna, che cede lo 0,60%.di Milano,(+9,27%),(+2,93%),(+2,87%) e(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,87%.Affonda, con un ribasso del 2,05%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,49%.