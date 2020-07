Tokyo recupera sulla parità. Asia incerta in attesa novità pacchetti aiuti

Euro contro la valuta nipponica

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -fra alti e bassi minate dalleper l'evoluzione dei contagi danel mondo e per l'esito dei nuoviin discussione in. C'è molta incertezza per l'esito del vertice europeo, andato avanti ad oltranza nella notte, mentre il Congresso USA dovrebbe avviare questa settimana la discussione su un nuovo pacchetto di aiuti all'economia.Chiude pressochè stabile la Borsa di, con ilche archivia la sessione attorno ai livelli della vigilia a 22.696 punti, assieme al Topix 100 che segna un -0,01%. Il mercato giapponese ha risentito durante la seduta dei deludenti dati dell'exsport. Stessa impostazione per(-0,02%).Borse cinesi in rally, conche guadagna il 2,65% eche termina gli scambi in rialzo del 2,08% dopèo che la banca centrale cinese ha lasciato invariati i tassi d'interesse. Resta indietro(-0,01%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, guadagno frazionali per(+0,23%), piatta(+0,02%, mentre viaggiano in rosso(-0,56%),(-0,36%) e(-0,05%).In rialzo(+0,69%), mentre fa male(-0,41%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,46%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,23%.Il rendimento per l'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento deltratta al 3,05%.