Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

sanitario

materiali

energia

finanziario

beni di consumo secondari

Cisco Systems

Pfizer

Intel

Coca Cola

JP Morgan

Exxon Mobil

Boeing

Goldman Sachs

Moderna

Intuitive Surgical

Henry Schein

Fiserv

Netflix

American Airlines

(Teleborsa) -, in attesa di novità sui nuovi, il cui esito condiziona anche le borse europee.Ilcontinua a offrire scarse chance di accordo , mentre si attende che ilavvii lì'esame di un'economia, su cui le posizioni (Senato, camera e Casa Bianca) sono ancora molto distanti.In assenza di dati macro rilevanti l'attenzione si concentra su queste tematiche e su considerazioni di carattere più operativo, che privilegiano i titoli che erano stati più penalizzati in precedenza.A New York, l'indiceche si attesta sui valori della vigilia a 26.641 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.225 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,18%); con analoga direzione, sulla parità l'(+0,02%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,28%),(+1,36%) e(+0,79%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,52%),(-0,84%) e(-0,67%).del Dow Jones,(+2,12%),(+1,78%),(+1,45%) e(+1,43%).La peggiore è, che apre le contrattazioni a -1,85%.Sacrificata, che riporta un -1,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.Resta vicino alla parità(-1,51%).(+15,94%),(+7,69%),(+3,41%) e(+3,24%).Dal lato oposto, che avvia le contrattazioni a -6,52%.Piatta, che tiene la parità.