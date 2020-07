Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 26.633 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.225 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,18%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(+0,02%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,28%),(+1,36%) e(+0,79%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,52%),(-0,84%) e(-0,67%).del Dow Jones,(+2,12%),(+1,78%),(+1,45%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,85%.Resta vicino alla parità(-1,74%).Calo deciso per, che segna un -1,71%.Piatta, che tiene la parità.(+15,94%),(+7,69%),(+3,41%) e(+3,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,52%.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.