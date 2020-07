Brillante il settore beni personali a Milano (+2,82%), corre OVS

indice dei beni personali italiano

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l', mentre mostra un andamento in lieve rialzo ilIlha aperto a quota 0 con un salto di 1.973,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,61%.Tra le azioni italiane adel comparto beni per la casa, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,06%.Tra le medie imprese quotate sul, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,38% sui valori precedenti.Effervescente, con un progresso del 2,20%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,09%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,04%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,25%.Decolla, con un importante progresso del 2,20%.