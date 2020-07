Coronavirus, negli Usa continuano a crescere i contagi

(Teleborsa) - Non accenna a rallentare la curva di contagi neglidove, per il settimo giorno consecutivo, si registrano oltre 50mila nuovi casi di coronavirus. Il bilancio nelle ultime 24 ore è die altriQuesti gli ultimi dati forniti dalla dallache aggiorna ail numero di casi di coronavirus finora confermati negli Usa dallo scoppio della pandemia. Dall'inizio della pandemia si contanoI focolai più preoccupanti si concentrano nel sud e nell'ovest del Paese, in particolare inConper complicanze legate al coronavirus e più dicontinua a essere critica la situazione in. Secondo i dati diffusi dalnelle ultime 24 ore si sono registratiche portano a ilA essere maggiormente colpito è lo, con 56 morti in più rispetto al giorno precedente (19.788 in totale). Seguecon 12.161 decessi, 47 in più rispetto a ieri. Sul fronte dei contagi le autorità sanitarie brasiliane hanno riferito diaggiornando aSebbene non figuri tra i Paesi più colpiti, si aggrava anche la situazione delldove si è registrato il. Ben 92 che portano il totale dei morti a 2.373 mentre i contagi, con 3.937 nuovi casi, arrivano a quota 130.774.A livello globale è stata(14.706.950) inclusi 609.971 morti. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria – sempre secondo i dati forniti dall'Università di Baltimora – sono guarite 8.290.431 persone.Ma a preoccupareè soprattutto la situazione inSecondo l'Oms da qui potrebbe, infatti, avere origine una nuova grande epidemia di coronavirus. "Sono molto preoccupato adesso, perché stiamo iniziando a vedere un accelerazione della malattia in Africa", ha detto. Nel Continente africano si contano al momento 725mila casi confermati e 15mila morti, ma l'incremento delle infezioni in Sudafrica, il Paese più colpito dell'area (350mila casi e 5mila morti), è da interpretare come un possibile annuncio di quello che potrà accadere negli altri Paese. "Non è una sveglia soltanto per il Sudafrica. Dobbiamo considerare quello che sta accadendo in Africa molto, molto seriamente", ha aggiunto Ryan.