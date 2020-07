Future USA in forte rialzo

(Teleborsa) -. A sostenere il mercato è sempre l'unione dellee dell'ottimismo per l'arrivo di unGiornata tranquilla sia sotto il profilo macroeconomico che sul fronte corporate. Restano in luce i tech, protagonisti ieri di un ampio rally.Il Fuure sul Nasdaq segna un incremento dello 0,55% a 11.010 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,66% a 3.266 punti. Stessa impostazione per il derivato sul Dow Jones che cresce dello 0,61% a 26.796 punti.