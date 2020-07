IBM supera attese: EPS 2° trimestre a 2,18 dollari

IBM

(Teleborsa) - Risultati trimestrali oltre attese per, che ha chiuso il secondo trimestre con un, in calo del 31% rispetto ad un anno fa, ma superiore ai 2,08 USD attesi. Isono scesi del 5% adi dollari, ma superano il consensus (17,4 miliardi).I risultati di IBM hanno beneficiato dell', lo scorso anno, e dell'estensione dei servizi cloud, che hanno visto crescere il fatturato del 30% a 6,3 miliardi. In particolare il fatturato di Red Hat è salito del 17%. Meno bene la divisione infrastrutture che ha registrato un calo dei ricavi dell'8%.Il periodo chiude con unin diminuzione del 46% a