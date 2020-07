Il comparto materie prime dell'Italia chiude in alto (+2,39%)

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

indice EURO STOXX Basic Resources

Tenaris

Ftse SmallCap

Intek

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna 374,1 punti, a quota 15.999,8.L'intanto guadagna 1 punti, dopo un inizio di seduta a quota 152.Tra le azioni più importanti dell'indice materie prime di Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,39%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,44% sui valori precedenti.