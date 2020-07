In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,50%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,149. L'continua gli scambi a 1.839,5 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,22%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,50%.Sulla parità lo, che rimane a quota +154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,08%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,96%, senza slancio, che negozia con un +0,13%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,22%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 20.723 punti, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 22.531 punti.Sale il(+0,76%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,29%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,41%),(+2,39%) e(+1,92%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,77%),(-1,03%) e(-0,88%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,74%),(+2,43%),(+2,39%) e(+1,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,49%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,29%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,44%.di Milano,(+5,27%),(+5,14%),(+5,12%) e(+4,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,75%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,17%.Affonda, con un ribasso del 2,00%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.