Recovery fund, CNEL: occasione storica per far ripartire il Paese

(Teleborsa) - “L’accordo raggiunto sulè un’occasione storica, sintomo che esiste un’Europa solida, unita e solidale, che impegna il proprio bilancio per sostenere i Paesi più colpiti dalla crisi. Ora occorre utilizzare al meglio iper riformare e rilanciare il Paese. Serve un grande piano di sviluppo per rendere l’Italia più competitiva e prevedere interventi a supporto di quei settori maggiormente colpiti dal. Dai primi risultati degli stress test che stiamo conducendo alemerge una situazione molto critica in settori strategici come la logistica, l’agricoltura, la sanità, i servizi pubblici, i trasporti, e drammatica sul fronte turismo”.Ad affermarlo è, presidente del CNEL che aggiunge: “Le risorse che arriveranno costituiscono una grande opportunità per cambiare passo. Ladegli interventi pubblici va indirizzata nell’ambito delle indicazioni europee e agganciata ai progetti comunitari, in modo da affrontare strutturalmente le due grandi transizioni in atto, quella digitale e quella ambientale, che attraversano in modo trasversale l’intero. Il rilancio degli investimenti, pubblici e privati, è il volano decisivo per la ripresa e per il futuro del Paese. Occorre attivare subito i cantieri per gli investimenti già programmati”.“Il CNEL ha presentatodial Parlamento e al Governo, condivisi con le parti sociali maggiormente rappresentative, con indicazioni precise sugli interventi strutturali e immediati per rilanciare l’Italia. Un piano che non può prescindere nella sua costruzione da un rinnovatodegli attori economici e sociali del Paese nelle sue varie articolazioni. Il CNEL è la sede naturale di confronto delle parti sociali e nei prossimi mesi il nostro impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente le nostre attività al fine di garantire supporto al Governo e al Parlamento nella costruzione del Piano di rilancio”, conclude Treu.