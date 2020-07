Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite

S&P-500

(Teleborsa) -. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,22%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,159. L'continua gli scambi a 1.863,7 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,31%) si attesta su 41,37 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +152 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,04%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%, vendite su, che registra un ribasso dell'1,00%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,32%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 20.599 punti, con uno scarto percentuale dello 0,60%, arrestando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,54%, scambiando a 22.409 punti.Leggermente positivo il(+0,48%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,31%).(+1,77%),(+1,07%) e(+0,74%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,21%),(-1,82%) e(-1,65%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,33%),(+2,71%),(+1,65%) e(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,91%.In apnea, che arretra del 2,64%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,49%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,24%.del FTSE MidCap,(+8,06%),(+6,81%),(+5,79%) e(+3,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,86%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,24%.Affonda, con un ribasso del 2,19%.Crolla, con una flessione del 2,12%.