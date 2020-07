Borse proseguono in rosso su incertezze pandemia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo un esordio tentennante, in scia alla performance di Wall Street dei mercati asiatici. Già alle spalle l'accordo sul Recovery Fund, mentre l'attenzione si sposta sul dilagare dei contagi di Covid-19 in USA ed altre parti del mondo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,152. Ma la star della giornata è 'che si porta su nuovi record in prossimità dei 1.900 dollari l'oncia.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,08%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,45%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,84%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,09%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,60%.di Milano, troviamo(+3,09%),(+1,69%) e(+1,38%) dopo essersi aggiudicata nuovi contratti nell'eolico. Bene anche(+1,05%) che ha acquistato la società canadese EHC Global.La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -2,81%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,93%.In rosso, che soffre un calo dell'1,76%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%.Tra i(+8,14%),(+3,98%),(+3,31%) e(+1,42%).Fra i peggiori, che registra un -2,62%.