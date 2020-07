Seduta molto negativa per il settore beni personali a Milano (-1,89%)

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

listino principale

Moncler

Ftse MidCap

Tod's

Technogym

Ferragamo

small-cap

B&C Speakers

Aeffe

Elica

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 71.194,4 con una perdita di 1.345 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 1.040, dopo una partenza a 1.050.Nel, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,75%.Tra le azioni del, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,62% sui valori precedenti.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,99%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,60%.Tra ledi Milano, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,79%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,92%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,90%.