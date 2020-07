Borsa, scattano realizzi su bancari. Unicredit sconta parole Mustier

Banco BPM

(Teleborsa) - Partono idopo una serie di giornate ampiamente positive, che hanno visto il comparto mettere a segno un rally, sulla scia delle speculazioni perFra i peggiori di oggi ci sono le banche che avevano guadagnato di più comeche cedono il 2,5%, tutte papabili prede di un consolidamento del comparto creditizioIn rosso ancheche perde il 2,1%: il numero unoha messo unasulla possibilità che Piazza Gae Aulenti, in risposta all'operazione che vede coinvolte Intesa ed UBI,. In un'intervista ad Euromoney, il Ceo esclude nuove acquisizioni e ribadisce la preferenza per i buyback, che definisce una "strada meno rischiosa per restituire il capitale in eccesso agli azionisti".Poco mosseedche registrano cali frazionali.