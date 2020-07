Borse asiatiche deboli. Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, che scontano le rinnovate tensioni geopolitiche fra USA e Cina, dopo la chiusura di un consolato a Houston (Texas).Chiusa perla Borsa di, mentreha terminato gli scambi all'insegna della debolezza (-0,74%).Sono deboli le borse cinesi, conche perde l'1% ein calo dell'1,1%. Tiene megliocon una limatura dello 0,39%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, guadagni frazionali per(+0,3%), accompagnata da(+0,64%),(+0,88%) e(+0,66%). In disparte si muove(-0,23%).In moderato rialzo(+0,34%); sulla stessa linea(+0,26%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,07%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,14%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,09%.Il rendimento dell'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento delscambia al 2,93%.