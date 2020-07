Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre fanno, in scia alla chiusura positiva di Wall Street. I mercati restano alla finestra per valutare gli strascichi delle nuove tensioni USA-Cina e della pandemia di Covid-19 nel mondo.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,159. Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +149 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,00%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,63%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,60%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,60%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, con ilche si ferma a 20.579 punti.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,77%) dopo risultati oltre attese Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,51%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,69%.Buona performance per, che cresce dell'1,67%.La peggiore è, che scivola del 5,26% dopo l'apertura di un'inchiesta della Procura di Pavia.Affonda, con un ribasso del 2,41%.Crolla, con una flessione del 2,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.di Milano,(+2,18%),(+2,00%),(+1,77%) e(+1,08%).Realizzi su, che ottiene -2,59%.Vendite su, che soffre un decremento del 2,47%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,43%.Sessione negativa per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,02%.