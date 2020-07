ENAV rinvia pubblicazione risultati per recepimento effetto deroga a Cielo Unico Europeo

ENAV

(Teleborsa) -ha annunciato lodella data di pubblicazione deie 2020 dal 4 agostoal fine di tenere conto in massimo grado degli effetti contabili legati alla proposta di, valida per il 2020 e 2021, al sistema didovuta alla pandemia di Covid-19.La deroga, comunicata dalla Società lo scorso 13 luglio 2020, che verrà messa inagli Stati Membri aAvuto riguardo alla raccomandazione ESMA 32-63-972 del 20 maggio 2020 in materia di risultati semestrali, la Società, sentito il collegio sindacale e informati i revisori contabili, ritienedalla normativa applicabile per la pubblicazione dei risultati semestrali, con l’obiettivo di raccogliere, entro questo periodo, ulteriorie informazioni dallae dal regolatore nazionaleca i nuovi target di performance applicabili al 2020 e al 2021 richiamati nella suddetta proposta di deroga temporanea, qualora quest’ultima venga approvata a settembre 2020.