Eni gas e luce e OVO annunciano partnership per accelerare transizione energetica

(Teleborsa) -hanno annunciato oggi il lancio di unache parte dalla, per accompagnare i clienti a fare une ridurre la propria impronta carbonica, attraverso, la piattaforma tecnologica già utilizzata da OVO Energy nel Regno Unito.Questa è la prima partnership internazionale per OVO e accelererà la, caratterizzato da energia sostenibile, esperienza digitale, e servizi innovativi. La partnership consentirà a Eni gas e luce e OVO di cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica per costruire un sistema energetico più pulito, flessibile e connesso digitalmente., attualmente presente in quattro Paesi europei con quasi 10 milioni di clienti, attraverso questa partnershipa 360 gradi, che accompagna i propri clienti a fare un uso più consapevole dell'energia e a ridurre le emissioni.Kaluza ha costruito unacon l’obiettivo di trasformare l’esperienza dei consumatori del mercato retail dell’energia. La piattaforma, adottata da OVO Energy nel Regno Unito, consente unae abilita un’esperienza digitale innovativa, basata sull’utilizzo dei dati in tempo reale e in grado quindi di fornire al cliente informazioni preziose per un uso consapevole dell’energia., CEO e fondatore di OVO ha dichiarato: "La transizione verso un sistema energetico pulito è la più grande sfida del 21° secolo. Nel prossimo decennio sono previsti almeno 500 miliardi di euro di investimenti in Europa solo per affrontare il cambiamento climatico. Per riuscire in questa sfida, sarà necessario sviluppare nuove tecnologie e ripensare il sistema energetico mettendo il cliente al centro"., amministratore delegato di Eni gas e luce, ha detto: "Questa partnership rappresenta un passo importante per la strategia di internazionalizzazione di Eni gas e luce e per il raggiungimento del nostro obiettivo di lungo termine: costruire un portafoglio di 20 milioni clienti a livello globale entro il 2050. Vogliamo aiutare i nostri clienti a usare prodotti decarbonizzati per tutte le loro esigenze energetiche e a godere della migliore customer experience possibile. Siamo davvero lieti di lavorare con OVO e Kaluza, la cui piattaforma offre ai clienti un'esperienza più coinvolgente e digitale, per dare un’ulteriore spinta alla nostra strategia di crescita internazionale".