Giornata positiva per l'indice delle società High Tech italiane (+2,54%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Sesa

Fullsix

Exprivia

(Teleborsa) - Balza ila sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'Ilha aperto a quota 100.434,8 con un'impennata del 2,54% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, l'che si ferma a quota 702, dopo aver esordito a 703.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,07%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,50%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che scambia in rialzo del 9,18%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,60%.