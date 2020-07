Limita le perdite Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'Leggera crescita dell', che sale a quota 1,162. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.897,1 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 41,84 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +146 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,97%.senza slancio, che negozia con un -0,01%,è stabile, riportando un moderato +0,07%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,07%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,70% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 22.261 punti.In frazionale calo il(-0,3%); sui livelli della vigilia il(+0,12%).(+1,77%),(+0,71%) e(+0,60%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori(-1,76%),(-1,69%) e(-1,35%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,96%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,39%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,95%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,64%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,26%.Affonda, con un ribasso del 3,19%.Crolla, con una flessione del 2,87%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,89%),(+2,62%),(+2,34%) e(+2,25%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,53%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,45%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,42%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,18%.