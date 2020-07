Segno meno per il comparto dei servizi finanziari in Italia (-1,10%), andamento negativo per Banca Ifis

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 85.079,3 di 947,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 512, dopo che in principio era 515.Tra ledi Piazza Affari del comparto servizi finanziari, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,90%.Tra le medie imprese quotate sul, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 3,18%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,20%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,23%.Tra ledi Piazza Affari, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,83%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,56%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,19%.