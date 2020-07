Azzolina: "Su concorsi scuola giudizio favorevole del Quirinale"

(Teleborsa) - "I, so che molti precari vogliono il concorso. E c'è unsui concorsi".Lo ha dichiarato la la ministra del'Istruzione,, in merito al concorso per docenti nelle scuole nel corso della trasmissione Agorà. "Esiste una Costituzione italiana che prevede il concorso. L'italiana e quando la si rispetta non è un torto a nessuno", ha ribadito la ministra.Sul tema scottante dei nuovi banchi, Azzolina ha chiarito che sarà "una, presto sapremo i nomi delle aziende", ha aggiunto chiedendo di "smetterla di fare polemiche, questo terrorizza le famiglie, lasciateci lavorare. Purtroppo finora non si era mai investito in Italia, nulla sugli arredi scolastici".Infine, una nota sullo stato di emergenza su cui, ha dichiarato la ministra, "si deciderà tutti insieme perché lo si fa in maniera collegiale. In questo momento storico più si collabora è meglio è".