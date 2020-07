Borse asiatiche in rosso con tensioni USA-Cina. Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -. Ancora chiusa perla, mentre si è mossa sotto la parità la piazza di, che perde lo 0,58%.Borse cinesi sotto pressione, conche arretra del 3,65% edel 4,71%. Meno consistenti le perdite acon un calo dello 0,88%.Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, è sotto pressione(-2,39%), assieme a(-1,13%),(-1,04%),(-0,91%) e(-1,56%).Negativo(-0,62%), mentre fa peggio(-1,06%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,26%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,05%.Il rendimento dell'scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,93%.