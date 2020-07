Borse giù con escalation tensioni USA-Cina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che accusano perdite consistenti, in scia alle tensioni geopolitiche fra USA e Cina , che hanno già pesato sui mercati asiatici L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,16. Lieve peggioramento dello, che sale a +149 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,01%.crolla, con una flessione dell'1,90%, vendite su, che soffre un decremento dell'1,59%, pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,84%. A Milano, forte calo del(-1,98%), che socnta l'andamento negativo dei bancari., che mette a segno un +0,77%, è l'unica tra le Blue Chip a riportare una performance apprezzabile.La peggiore è, che scivola del 5,99%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,13%.Realizzi su, che cede il 3,76%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,62 punti percentuali.Nessun titolo del FTSE MidCap è riuscito ad uscire dal territorio negativo.La più sacrificata è, che registra un -4,26%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,62%.Sensibili perdite per, in calo del 3,34%.In apnea, che arretra del 3,07%.