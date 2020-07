Calo nei mercati europei, Milano inclusa

S&P-500

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.900,4 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 40,77 dollari per barile, in calo dello 0,73%.Aumenta di poco lo, che si porta a +148 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,00%.pesante, che segna una discesa di ben -2,02 punti percentuali, calo deciso per, che segna un -1,41%, e seduta drammatica per, che crolla dell'1,54%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso dell'1,85%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,83%, scendendo fino a 21.854 punti.In rosso il(-1,45%); sulla stessa linea, depresso il(-1,68%).Risultato negativo a Milano per tutti i settori.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,82%),(-2,53%) e(-2,52%).Affondano o perdono terrenoLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,11%.Sensibili perdite per, in calo del 4,28%.In apnea, che arretra del 4,22%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,90%.di Milano,(+2,70%),(+2,13%),(+1,44%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,06%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,90%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,30%.Affonda, con un ribasso del 3,16%.