Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,31%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'ha perso l'1,23%, terminando la seduta a 3.236 punti.Depresso il(-2,67%); sulla stessa linea, in netto peggioramento l'(-1,71%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,63%),(-2,03%) e(-1,95%).Al top tra i(+1,09%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,55%.In caduta libera, che affonda del 4,35%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,45 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,00%.Al top tra i, si posizionano(+5,00%),(+3,70%),(+2,38%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,93%.Sensibili perdite per, in calo del 9,49%.In apnea, che arretra del 4,98%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,55%.