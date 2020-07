Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,59% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.210 punti, in calo dello 0,79%.In ribasso il(-1,28%); sulla stessa linea, in rosso l'(-0,85%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,41%),(-1,40%) e(-0,68%).Al top tra i(+1,32%),(+1,00%),(+0,74%) e(+0,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -16,16%.Sensibili perdite per, in calo del 2,46%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,77%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,72%.Tra i(+1,14%),(+1,07%),(+0,89%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -16,16%.In apnea, che arretra del 6,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,99%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,68%.