Limita le perdite Wall Street

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,68%; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 3.216 punti.Variazioni negative per il(-0,92%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,65%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,19%),(-1,11%) e(-0,80%).Tra i(+1,81%),(+0,76%),(+0,61%) e(+0,58%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -16,24%.Sensibili perdite per, in calo del 2,13%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,93%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,71%.Al top tra i, si posizionano(+2,02%),(+1,60%),(+1,42%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -16,24%.In apnea, che arretra del 7,70%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,17%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,44%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 6,5%; preced. 15,8%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 4%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 98,1 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. 44,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,89 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 1,42 Mln unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso -35%; preced. -5%).