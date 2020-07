(Teleborsa) -

Leggero ribasso per il Light Sweet Crude Oil, mentre brilla il future sull'oro (update 27/07/2020 9.00) Lieve ribasso per il petrolio, nonostante il derivato sul metallo giallo mostri un consistente rialzo.



L'oro nero ha aperto a quota 41,31, in calo di 0,17 dollari per barile rispetto alla chiusura precedente, mentre il future sull'oro viaggia a 1.933,3, dopo aver esordito a 1.901,95.

