Borse asiatiche in recupero. Tokyo chiude poco mossa

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -dopo aver recuperato terreno sulla scia dei segnali di: buono il dato sui profitti delle imprese cinesi. Restano invece lesull'andamento dell'epidemia di, con contagi in aumento un po' in tutto il mondo.Laha recuperato sul finale, con ilche ha limato lo 0,16% dopo un avvio difficile ed il Topix in vantaggio dello 0,23%. Meglio(+0,79%).Borse cinesi cautamente positive conche sale dello 0,10% edello 0,11%. In rally la piazza diche ha guadagnato il 2,3%.A due velocità le altre piazze che chiuderanno pèiù tardi la seduta: si conferma poco sotto la parità(-0,37%), assieme a(-0,24%) e(-1,71%), mentre fanno bene(+0,29%),(+0,35%).Leggermente negativa(-0,40%); in frazionale rialzo(+0,35%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,13%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,16%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,36%.Il rendimento dell'scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,90%.