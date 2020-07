Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,28% a 26.543 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.232 punti.Buona la prestazione del(+1,24%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,57%).(+1,27%),(+1,01%) e(+0,67%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,22%),(-0,74%) e(-0,51%).Al top tra i(+3,13%),(+1,79%),(+1,56%) e(+1,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,84%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,25%),(+5,76%),(+4,83%) e(+4,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,06%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,56%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,50%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,03%.