Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia (-2,28%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Mediaset

RCS

bassa capitalizzazione

Giglio Group

Cairo Communication

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 8.130,6 con una perdita di 188 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 187, dopo una partenza a 188.Tra le medie imprese quotate sul, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,99%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,28%.Tra i titoli adell'indice media, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,62%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,38%.