Coronavirus, in lieve aumento nuovi casi e decessi

(Teleborsa) - Tornano a salire lievemente idiin Italia. Nelle ultime 24 ore iaccertati sono stati 181 (contro i 170 di ieri), secondo i dati del Ministero della Salute.In aumento anche il numero delle(11), dopo quattro giorni consecutivi a quota 5.effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica.Le personein Italia sono 12.609 (+28), mentre leda inizio epidemia salgono a 35.123. I casi totali di positività al coronavirus sono 246.488. Isono 198.756 (+163). I pazienti in terapia intensiva sono ora 40, in calo di 5 unità. Sono 11.820 quelli in isolamento domiciliare (+24), 749 quelli ricoverati con sintomi (+9).