Limita le perdite Piazza Affari

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Poco mosso l', che segna a Wall Street un +0,01%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.953,2 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 41,16 dollari per barile, con un calo dell'1,06%.Lopeggiora, toccando i +152 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,01%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,40%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,59%, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 21.659 punti.In frazionale calo il(-0,39%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,53%).In luce sul listino milanese i comparti(+4,82%) e(+0,94%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,53%),(-2,91%) e(-1,94%).Tra idi Milano, in evidenza(+8,25%),(+5,42%),(+3,18%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,39%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,92%.In caduta libera, che affonda del 2,62%.di Milano,(+2,02%),(+1,40%),(+1,35%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,22 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,13%.Sensibili perdite per, in calo del 3,01%.Tra i dati09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 16,7%; preced. 14,41%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 4%; preced. 3,9%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 94,5 punti; preced. 98,3 punti)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 99 punti; preced. 97 punti)09:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -17,6%; preced. -19%).