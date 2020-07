Rialzo controllato per il settore automotive dell'Italia (+0,51%)

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

bassa capitalizzazione

Sogefi

Immsi

Landi Renzo

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 194.665,5, in recupero dello 0,51%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,62% a 396.Tra i titoli adell'indice automotive, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,59%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,11%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,9%.