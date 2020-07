Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.238 punti.In lieve ribasso il(-0,35%); senza direzione l'(+0,04%).(+1,54%) e(+0,51%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,62%) e(-1,16%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,07%),(+1,85%),(+1,66%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,39%.In caduta libera, che affonda del 2,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,55 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.Al top tra i, si posizionano(+4,86%),(+4,06%),(+3,16%) e(+2,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,48%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,52%.Sensibili perdite per, in calo del 2,15%.In apnea, che arretra del 2,07%.