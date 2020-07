Asia cauta in attesa della Fed. Tokyo chiude in rosso

Nikkei 225

(Teleborsa) -, paralizzate dall'attesa per la, dai risultati trimestrali che stanno arrivando in questi giorni e dai timori di un, sulla quale permangono rischi al ribasso.La Borsa diha terminato in rosso, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi avviata mercoledì scorso, con ilin flessione dell'1,12% ed il Topix in perdita dell'1,12%. Buona tenuta per(+0,19%).Bene le borse cinesi, conche sale dell'1,41% ein rialzo del 2,12%. Più cauta la piazza diche cede lo 0,49%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, appare quasi invariata(+0,04%), mentre si confermano in perdita(-0,24%),(-0,22%),(-0,41%) e(-1,14%).In frazionale calo(-0,38%); sulla stessa tendenza, che mostra un calo dello 0,35%.Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,11%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,08%.Il rendimento dell'scambia allo 0,03%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,93%.