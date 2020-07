Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che viaggia in contro trend rispetto alle altre Borse europee, che confermano un andamento migliore. Il mercato sconta un po' di volatilità, dovuta anche ai risultati trimestrali, mentre. La banca centrale USA non dovrebbe annunciare novità ma si guada alla guidance Leggera crescita dell', che sale a quota 1,176. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%.Invariato lo, che si posiziona a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,00%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,29%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,77%. Sul listino milanese, l'indicecede lo 0,38%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,07%),(+1,05%),(+1,03%) e(+0,88%).Sotto pressione, che segna un -11,10% dopo aver annunciato i risultati del semestre.Affonda, con un ribasso del 2,31%.Crolla, con una flessione del 2,29%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,39%.Tra i(+12,76%),(+11,06%),(+1,43%) e(+1,32%).Fra i peggiori, che registra un -2,93%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,16%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,78%.