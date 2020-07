BPVi, ceduto 40% Barica Vita a Cattolica

(Teleborsa) - I Commissari Liquidatori dicomunicano che, in data odierna, è stata perfezionata ladefinitiva della partecipazione delLa Cessione è avvenuta a favore del socio di maggioranza di Berica Vita, la capogruppo Catotlica Assicurazione, a fronte del pagamento integrale del prezzo.Nell’ambito dell’operazione BPVI in LCA è stata assistita dagli advisor Arché per gli aspetti finanziari e da LMS Studio Legale per gli aspetti legali.