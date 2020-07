Gruppo Immsi, Intermarine consegna nave Cacciamine a Marina Mediterraneo

Immsi

(Teleborsa) -, la società dedicata al business navale del Gruppo industriale, haa una primaria. Il Cacciamine consegnato è il secondo di una commessa più ampia ed è rispondente ai più elevati standard qualitativi.Intermarine èimbarcazioni particolarmente avanzate che richiedono elevate competenze in tutte le fasi, dalla progettazione all'adattamento alle esigenze specifiche di ogni committente.Una nave Cacciamine è lunga 52,5 metri, larga 10 metri (per un dislocamento totale di circ) ed è spinta dache consentono di raggiungere velocità massime fra i 13 e i 16 nodi. La struttura - compreso lo scafo – viene realizzata con un tipo diper la quale viene utilizzata una particolare tecnica costruttiva (Unstiffened Monocoque Single Skin).A conferma della propria leadership internazionale in questo specifico settore delle navi per la difesa,, in 9 diverse configurazioni, per le Marine Militari di 8 Paesi, fra i quali USA, Australia e Italia.