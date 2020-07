Italiaonline, arriva Libero Pay per pagare online i bollettini

(Teleborsa) - È arrivato, l’innovativo servizio che permette agli utenti della Libero Mail, la propertyutilizzata da circa 9 milioni di utenti/mese, di pagare online una serie di servizi di utilità.gestibili direttamente dall’email in pochi istanti e ovunque ci si trovi.Libero Pay, infatti, consente a tutti coloro che sono titolari di una casella di posta di Libero di pagare online i(MAV, RAV o Freccia) o gli avvisi di pagamento(incluso il bollo auto) in modo semplice, economico e veloce. Il servizio è totalmente sicuro grazie alla tecnologia 3DSecure.Pensato per quanti non vogliono fare lunghe file allo sportello e avere addebiti diretti su conto corrente con un controllo maggiore delle spese, il servizio è attivabile con un clic dalla propria casellaed è raggiungibile sia dalla Libero Mail che dalla homepage di Libero.it, anche in mobilità. L’utente inserisce i propri dati-profilo su Libero Pay solo la prima volta e li trova sempre precompilati al momento del pagamento.Quando dovrà pagare, ad esempio, una bolletta di luce o gas, il bollo auto, la rata di un finanziamento o un tributo alla pubblica amministrazione, gli basterà semplicemente accedere a Libero Pay e aggiungere i dati del bollettino in suo possesso. Ad ogni operazione l’utente riceveràdi avvenuto pagamento direttamente nella casella Libero Mail, ben organizzata nell’apposito Tab Utenze.Ilper utente - 1.50 € - è più basso tra gli operatori presenti sul mercato.“Siamo davvero orgogliosi di questo nuovo servizio abbinato alla Libero Mail - dichiara, Marketing Director Publishing di Italiaonline - non solo perché è un'ulteriore e preziosa feature che arricchisce la più usata tra le nostre property, ma anche perché siamo sicuri che i nostri utenti scopriranno in Libero Pay un grande aiuto che permetterà loro di risparmiare tempo e denaro, in modo semplice, sicuro e totalmente digitale”.