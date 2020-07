Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,37%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 3.248 punti.Positivo il(+1,03%); come pure, in denaro l'(+0,7%).(+1,30%),(+1,19%) e(+1,13%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,76%),(+1,86%),(+1,70%) e(+1,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,86%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,20%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,12%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,28%),(+5,06%),(+3,95%) e(+3,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,22%.Affonda, con un ribasso del 7,23%.Crolla, con una flessione del 3,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,90%.